السيسي: أكدت لرئيس الوزراء الإثيوبي أن مصر شعبًا يعيش فقط على مياه النيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه أكد لرئيس الوزراء الإثيوبي في أول لقاء به أن مصر شعبًا يعيش فقط على مياه النيل.

وأكد الرئيس السيسي - خلال الكلمة التى ألقاها ظهر اليوم الإثنين خلال مراسم توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم – أن التعاون هو السبيل الوحيد للحفاظ على حقوقنا في مياه النيل.

وأضاف السيسي أن مصر والسودان وإثيوبيا سيعملون على تحويل الاتفاق إلى حقائق ملموسة تأتي بالنفع للدول الثلاث.

وشدد السيسي – خلال كلمته – على أن السودان وطن ثانى نتوق إليه وأنه قيمة نعتز بها.

وأشار الرئيس إلى أهمية البدء فى مشروعًا تنمويًا شاملاً لكى نعوض شعوبنا وقارتنا ما فاتها خلال السنوات الطويلة الماضية.