بالفيديو.. رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة لن يضر مصر (تحديث)

أكرم القصاص ويوسف أيوب

>قال رئيس وزراء إثيوبيا هيلى مريام ديسالين، إن مياه النيل تشكل مصدراً هاماً للحياة لمن يعيشون على ضفتى هذا النهر، فنحن مرتبطون بمياه النيل وعائلة واحدة ونتشارك فيه، وهو أساس جوهرى لحياة دول حوض النيل ونسعى لتحقيق الاستفادة جميعاً.

وأضاف خلال كلمته على هامش توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم: أتعهد باسم شعب إثيوبيا وحكومة إثيوبيا الاتحادية بالتعاون فيما يخص سد النهضة مع دول حوض النيل، والتأكيد على أنه لن يلحق الضرر بأحد".

إضافة..

>وأوضح رئيس وزراء إثيوبيا، أن سد النهضة الإثيوبى سيكون أساسا لتعاون إقليمى وهو ما أوضحه رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى، مضيفاً: "هذا السد لن يحقق مصالح الإثيوبيين فقط بل مصالح مصر والسودان".

وتابع: "قطعنا شوطا كبيرا لتكوين هيئة الخبراء الدوليين من أجل أن يحظى المشروع بالثقة، ونقدم تعاوننا السياسى من خلال إبراز كل الوثائق للاتفاقيات لهيئة الخبراء العالميين حتى إصدار التقرير النهائى وأثبتنا تعاونا قويا بين دول وشعوب الدول الثلاث واليوم سنوقع إعلان المبادئ".



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