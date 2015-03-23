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محافظ بنى سويف يشدد على منع الضرب نهائيا فى المدراس

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تفقد المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، قرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا وهى من القرى الفقيرة فى الخدمات، حيث شدد أثناء زيارته لمدرسة منشأة طاهر الابتدائية المشتركة على منع الضرب نهائيًا فى المدارس، وأوصى بغرس القيم والأخلاق السامية داخل نفوس التلاميذ.

وخلال تفقده للمدرسة استمع المحافظ لمطالب بعض المعلمين والعاملين بالمدرسة، كما التقى بعض الأهالى الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة واستمع لمطالبهم بخصوص بعض المرافق والخدمات، كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة مطالب بعض العاملين المؤقتين بالمدرسة وتقديم حلول لها فى أسرع وقت ممكن حسب الإمكانات والموارد المتاحة.

كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحى بالقرية، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير فى موعدها المحدد وتذليل كل العقبات نحو ذلك، ورافق المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس مدينة إهناسيا وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة بنى سويف رشحت 5 قرى فى إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، حيث تم اختيار قرى (حاجر بنى سليمان، والحرجة، ومنشأة طاهر، والنواميس، وغياضة الشرقية) لتطويرها.

المحافظ يتفقد مشروع الصرف الصحى بالقرية- 2015-02 - اليوم السابع

المحافظ يتفقد مشروع الصرف الصحى بالقرية

ويشدد على سرعة الانتهاء من المشروع- 2015-02 - اليوم السابع

ويشدد على سرعة الانتهاء من المشروع

المحافظ يتحدث إلى إحدى طالبات الحضانة- 2015-02 - اليوم السابع

المحافظ يتحدث إلى إحدى طالبات الحضانة

ويقدم هدايا لتلاميذ المدرسة- 2015-02 - اليوم السابع

ويقدم هدايا لتلاميذ المدرسة

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