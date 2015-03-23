عبور 24 سفينة قناة السويس اليوم الاثنين بحمولة 1,2 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الاثنين 24 سفينة بحمولة قدرها مليون و166 ألف طن سفن بضائع وناقلات غاز طبيعى صب من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 5 سفن بحمولة قدرها 214,8 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الألمانية EVER CHARMING بحمولة قدرها 94 ألف طن قادمة من أمريكا ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 951,7 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز القطرية AL SHEEHANIYA بحمولة قدرها 141 ألف طن قادمة من قطر ومتجهة إلى إنجلترا.