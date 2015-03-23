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عمر البشير يقيم مأدبة غذاء للسيسى ورئيس وزراء إثيوبيا

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عمر البشير يقيم مأدبة غذاء للسيسى ورئيس وزراء إثيوبيا عمر البشير يقيم مأدبة غذاء للسيسى ورئيس وزراء إثيوبيا

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أكرم القصاص ويوسف أيوب - تصوير عصام الشامى

أقام الرئيس السودانى عمر البشير، منذ قليل، مأدبة غذاء فى القصر الرئاسى بالخرطوم للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، وذلك عقب التوقيع على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين وإثيوبيا والسودان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن سد النهضة يعتبر مصدرا للتنمية، كما أنه يمثل هاجساً ومصدر قلق للمصريين لأن النيل مصدر الحياة، موضحاً أن توقيع اتفاق مبادئ سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم هو الخطوة الأولى للتعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا.

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