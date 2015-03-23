محافظ أسيوط: تجهيز 13 مقرا لاستقبال مشروعات وأفكار الشباب

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن الانتهاء من تجهيز 13 مقراً بمراكز وأحياء المحافظة الخاصة باستقبال الشباب وجميع الفئات الراغبين فى تقديم مشروعاتهم وأفكارهم وذلك فى إطار تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذى أطلقه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بمحافظة قنا بحضور لفيف من الوزراء ومحافظى محافظات جنوب الصعيد ورؤساء مجالس إدارات بعض البنوك المصرية المشاركة فى المشروع.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى بيان صدر اليوم أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى مختلف المجالات والقطاعات وأنه لا سقف محدد للقروض المخصصة للمشروعات.

وأشار المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إلى المسارات الثلاثة للمشروعات التى تنفذها المبادرة وهى المسار الأول يتضمن المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها فى التوسع فيها وتطويرها والمسار الثانى يختص بالمشروعات النمطية المتكررة التى تعتمد على ظروف وطبيعة كل محافظة مثل الصناعات الخشبية والورقية والصناعات اليدوية وغيرها من الصناعات التى تتميز بها كل محافظة دون غيرها والمسار الثالث والذى يتعلق بالأفكار الجديدة وغير التقليدية بالإضافة إلى الأفكار الجديدة والمتميزة لمشروعات الشباب والتى سيطرحها بنك الأفكار بوزارة التنمية المحلية.

ونوه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إلى أن المقرات تم تجهيزها فى جميع مقرات مجالس المدن والمراكز والأحياء بدائرة المحافظة وتضم ممثلى كافة الجهات التنفيذية المختصة على أن تقوم تلك المنافذ بإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات الصغيرة للشباب بعد أن يتقدم الشاب بطلب مرفق به دراسة جدوى مبسطة وبعد أن يتم دراستها سيكون الرد بالموافقة أو الرفض خلال أسبوع من تقديم الطلب ويتم بدء تنفيذ المشروع خلال شهر مع إمكانية الاستعانة بدراسات الجدوى الاسترشادية التى أعدتها وزارة التنمية المحلية فى العديد من المشروعات الصغيرة للتيسير على الشباب.