غرفة الفنادق تطالب محافظ الأقصر بإعادة جدولة مديونيات الكهرباء

طالب محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، من محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، بإعادة النظر فى طريقة احتساب رسوم المحليات المفروضة على الفنادق، وكذا تطوير المرسى المخصص للفنادق العائمة وإعادة جدولة مديونيات الكهرباء، ومشكلة انقطاع الكهرباء عن المحافظة، بما فى ذلك الفنادق والنظافة بصفة عامة وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب، للتواصل مع الفنادق بالمدن السياحية المختلفة.

من جانبه أبدى محافظ الأقصر، استعداده التام لمساندة القطاع السياحى الحيوى حتى يتمكن من العودة سريعاً إلى ما كان عليه قبل يناير 2011، مؤكداً أنه يقوم بالتنسيق بشكل دائم مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها وزارة السياحة.

كما أشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالتطوير الملموس الذى قام به المحافظ خلال فترة وجيزة منذ توليه مسئولية المحافظة، ومنها إضاءة البر الغربى وكذا العمل على القضاء على مشكلة الحناطير ومخلفاتها أمام الفنادق.

وأكد محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، على عمل الغرفة الدءوب على استعادة الحركة السياحية للمحافظة بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وكان المحافظ قد قام بتكريم توفيق كمال رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس فرع الوجه القبلى سابقاً ضمن فعاليات الزيارة.

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