4 مستويات للقروض لتنفيذ "مشروعك" فى قنا تبدأ من 1000 حتى 2 مليون جنيه

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مقرى المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك"، بمجلسى مدينة قفط وقنا، والذى يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة.

والتقى "الهجان" ممثلى البنوك الحكومية الممولة للمشروع ( الأهلى مصر، التنمية والائتمان الزراعى)، الذين أكدوا للمحافظ أن البنوك تتيح شرائح مختلفة للقروض، تبدأ الشريحة الأولى من ١٠٠٠ وحتى ٢٥ ألفا ويعفى المقترض من دفع أى مساهمات والشريحة الثانية أكبر من ٢٥ ألفا حتى ١٠٠ ألف يساهم المقترض ١٠% والشريحة الثالثة أكبر من ١٠٠ ألف وحتى ٢٥٠ ألفا يساهم المقترض بنسبة ١٥% والشريحة الرابعة أكبر من ٢٥٠ ألفا وحتى مليونى جنيه يساهم المقترض بنسبة ٣٠% والشريحة الخامسة أكبر من مليونى جنيه ويساهم المقترض بنسبة ٤٠% وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.

وأضاف محافظ قنا، أن "مشروعك" يساهم بشكل فعال فى خفض معدلات البطالة بين الشباب وتحقيق التنمية بمراكز وقرى المحافظة.

كما اطمأن على تجهيزات المقرين لتكون جاهزة لاستقبال الشباب الراغبين فى الحصول على قروض ميسرة للبدء فى مشاريع خاصة بهم.

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