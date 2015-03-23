أمن الدقهلية يعدم 11 كلبا ضالا بعد عقر 23 شخصًا

أعلنت الأجهزة الأمنية بالسنبلاوين إعدام 11 كلبا ضالا، بعد حادث عقر 23 شخصًا من أهالى مدينة السنبلاوين بينهم أطفال.

وسادت حالة من الرعب داخل مدينة السنبلاوين، بعد ظهور كلب ضال عقر أطفالا ورجالا وسيدات بمنطقة عزبة صقر ومنشية السادات، ولم يتمكن أحد من الأهالى بالسيطرة عليه، وبعد ارتفاع إعداد المصابين ومطالبات الأهالى بالسيطرة على الكلب وإعدامه قبل حدوث كارثة كبرى بالمدينة.

وانتشرت عدد من أفراد الأمن داخل المدينة وبالمنطقة المشار إليه، وقاموا بإعدام 11 كلبا ولم يتسن معرفة إذ كان الكلب المطلوب من بين المعدومين آم لا.

وعلى الجانب الآخر، قامت مستشفى السنبلاوين بصرف المصل المضاد للمصابين، وتحويل ثلاث حالات إلى مستشفى حميات المنصورة نظرا لخطورة حالتهم.