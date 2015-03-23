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سيلين ديون تعود فنياً من لاس فيغاس

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الإثنين 23-03-2015 14:18

من المقرّر أن تستأنف النجمة الكندية Celine Dion نشاطاتها الفنية في لاس فيغاس، بعد ابتعادها عن الساحة لفترة طويلة من أجل الاهتمام بزوجها Rene Angelil، الذي كان خضع في ديسمبر الماضي لعمليّة إزالة ورم سرطاني.

ووفقاً لصحيفة People الأمريكية، فإنّ Dion البالغة من العمر 49 عاماً ستحيي عروضاً فنية في لاس فيغاس ابتداء من أواخر آب المقبل، وستعود للإقامة في فندق Caesars Palace الذي

تعاقدت مع إدراته على أن تحيي سهرات غنائية هناك أيضاً.

وذكر المتحدّث باسم Celine أنه طوال الفترة الماضية حلّت المغنية Mariah Carey مكانها، حيث أحيت حفلات بديلة.

يُشار إلى أنّ Celine Dion كانت أصدرت بياناً رسمياً، حين تبين لها إصابة زوجها بالسرطان، قالت فيه: "أريد أن أضع كلّ قوّتي وطاقتي في الاعتناء بزوجي كي يتعافى. ولكي أفعل ذلك يجب أن أخصّص كلّ وقتي له ولأبنائنا".

 

 

 

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