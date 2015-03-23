ابنة كيم بكامل مكياجها تثير بلبلة جماهيرية

يبدو أنّ نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian لن تنتظر كثيراً حتى تدخل طفلتها North West إلى عالم التجميل فتسيّرها على خطاها.

فقد نشرت النجمة البالغة من العمر 34 عاماً صوراً جديدة على حسابها الرسمي في "إنستغرام" لابنتها البالغة من العمر عاماً واحداً وهي بملامح متغيّرة عمّا هي عليه في الحقيقة.

فقد ظهرت North في الصور وكأنها تضع مكياجاً كاملاً وبعيون زرقاء وخضراء.

وأثار هذا الأمر حالة من الجدل بين متابعيها الذين انتقدوا تصرّفاتها وانتهاكها لطبيعة وفطرة ابنتها الصغيرة.

من جهتها، برّرت Kim فعلتها بالقول إنها لم تجعل ابنتها ترتدي عدسات لاصقة، ولكن التغييرات التي طرأت على شكلها تعود إلى استخدام برنامج إلكتروني يعمل على إجراء بعض التعديلات في الصور، قام بها أحد معجبيها، فأرادت أن تشارك الصورة بنشرها على حسابها لإظهار كيف ستبدو ابنتها أكثر جمالاً باللوك الجديد والعينين الملوّنتين.

يُذكر أن Kim Kardashian تسعى جاهدة بحسب تأكيدها لإنجاب طفل آخر من زوجها النجم Kanye West.

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