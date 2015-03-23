هل استغلّت قمر ابنها لتلفت انتباه جمال مروان؟

بإطلالات إعلامية نادرة، حلّت الفنانة اللبنانية قمر ضيفةً بكامل أناقتها وبجمالها اللافت على برنامج "المتهم" على شاشة الـLBCI والـLDC، مع رجا ناصرالدين ورودولف هلال، في حلقة خاصة بعيد الأم، إلا أن ضيفة كانت "أماً عزباء".

قمر تحدّثت عن مشاكلها مع والد طفلها الذي لا يريد الإعتراف به، كما كثر الحديث عن مشاكلها مع شركات الإنتاج وقلّة أعمالها الفنية ربما لأن عمرها الفني مازال قصيراً، لتختتم الحلقة بحضور ابنها "جيمي" البالغ من العمر 5 سنوات.

قمر الأم العزباء

وفي بداية الحلقة، تحدثت قمر عن شعور الأمومة وقالت إنه "روعة" على الرغم من المشاكل التي مرت بها، موضحةً أنّ القضائين اللبناني والمصري لم ينصفاها، وأضافت "القضاء اللبناني بعمرو ما جاب حق حدا".

وتحدثت قمر عن جمال أشرف مروان الذي تؤكد أنه والد طفلها، مشيرةً إلى أن ورقة الزواج التي تثبت زواجهما بحوزته وليست معها، لافتةً إلى أنه لم يستطع أحداً إجباره على إجراء فحص الـDNA للتأكد من أبوته، وأنّ القضية كلفتها الكثير من المال.

وعلى الرغم من كل المشاكل التي واجهتها قمر على مدى 5 سنوات بخصوص هذه القضية، أكدت أنها عندما تنظر إلى ابنها "جيمي" تنسى كل المشاكل، وقالت: "جيمي نور عيوني والأوكسجين إلي".

وفي سؤال عما إذا كانت تقبل العودة إليه إذا اعترف بأنه والد "جيمي"، أكدت الفنانة أنها لن تعود إليه حتى لو اعترف بالطفل، ولكنها قالت "إذا عندو ضمير يتطلع بالصبي".

وأكدت قمر أنها تزوّد ابنها بالحنان الكافي، خصوصاً وأنها فقدت والدها عندما كان عمرها عاماً واحداً، مشيرةً إلى أنها سعيدة بأنه لا يوجد أحد يشاركها ابنها بالقول: "مبسوطة أنو ابني لوحدي وما حدا بشاركني في".

قمر ومشاكلها مع شركات الإنتاج

وعن اتهامها بإنها السبب في إقفال شركة "Melody" في لبنان والعالم العربي، وأنها السبب في ترحيل صاحبها جمال أشرف مروان، قالت قمر إن مروان هو الذي "قفل ورحل"، مشيرةً إلى أنها ليست السبب في إقفال شركته، بل أكدت أنه كان لديه الكثير من المشاكل مع الآخرين.

وبالحديث عن شركة "Music is my life" التي تعاملت معها قمر سابقاً، قالت إن هذه الشركة لا تصنع نجوماً، وكل من كان يتعامل معها تركها مثل ميريام فارس، وأكدت أن الشركة أذتها واستفادت منها كثيراً ولم تفدها، ونفت أن تكون الشركة هي التي اكتشفها، مشيرةً إلى أنها بدأت مسريتها الفنية معها عن عمر 19 عاماً.

وعن شركة "Melody" التي تعاملت معها قمر أيضاً، قالت إنها عانت معها كثيراً، وأضافت: "يوم بحطوني على الرف ويوم بنزلوني"، وتابعت: "لعبوا فيي براحتهم. ما بيعرفوا يشتغلوا ومش بروفاشينال". كما أوضحت قمر: "فرجيتهم إنو لوحدي فيّ أعمل".

وأوضحت قمر أنه ثمة أشخاص بجانبها يساندونها ويدعموها، وليس كما يعتقد البعض أنها وحيدة، وعن من هم الأشخاص الذين يدعمونها قالت قمر أنهم أقربائها من جهة والدتها ووالدها، أما عن والدتها فقالت إنه لو مهما حصل تبقى والدتها وعايدتها في عيد الأم، وتمنت لها الشفاء، كما وجهت لها رسالة مباشرة، قالت لها: "بتضلك إمي وحبيبتي". وطلبت من مقدمي البرنامج تغيير الموضوع.

قمر الطفلة والمرأة

وفي حديث عن حياتها الطفولية، أكدت قمر أنها تحن لحياة الفقر، المليئة بالبساطة والعفوية، خصوصاً عندما كانت تلعب مع صديقاتها، كما تحن إلى الجلوس على الأرض لتناول الطعام، مشيرةً إلى أنها كل فترة تزور ضيعتها لتتذكر وتعيش حياة البساطة.

وفي موضوع المرأة، قالت قمر إنها تحب أن تكون الوجه الإعلاني لحقوق المرأة في لبنان، وأكدت أنها دائماً مع المرأة حتى لو كانت على خطأ، متحدئةً عن نفسها أنها إمرأة طيبة، وعصبية عن حق، وحنونة كثيراً.

قمر نجمة الكليبات وليس الحفلات

أما عن آخر كليب أصدرته، والذي هو من إخراج سعيد الماروق الذي قال بنفسه إنه لم يُخرج مثله من 10 سنوات، ولن يخرج مثله بعد 10 سنوات، أشارت قمر إلى أن الكليب كلفها أكثر من 300 ألف دولار، وعن الشركة المنتجة له، وفي أمر غريب رفضت قمر الإفصاح عن اسمها، معتبرةً أن الشركة هي فقط التي تفصح عن اسمها إذا أرادت، مشيرةً إلى أن الشركة مؤمنة بها.

وعن اعتبارها أنها نجمة كليبات ولا تحيي حفلات، قالت قمر إنها سابقاً أحيت الحفلات، ولكن الظرف الذي مرت به وهو قضية ابنها شغلتها كثيراً وبعدتها 5 سنوات عن عملها، وقالت "روقوا عليّ شوي" في إشارة منها إلى أنها ستحيي الحفلات قريباً.

ونفت قمر أن تكون عصبية ومزاجية خلال التصوير وأنها لا تلتزم بالوقت كما يدّعي البعض، وقالت إنها تعلم من أطلق عليها هذا "الصيت" بهدف أذيتها.

وتحدثت الفنانة عن مشروع فوازير كانت ستقوم به في مصر، لكن الأحداث والمشاكل التي حصلت هناك أدت إلى توقف العمل، مؤكدة أنها ليست ممنوعة من الدخول إلى مصر.

وعن مشاركتها في فيلم "حصل خير" واتهامها أنها سبب فشله، أكدت قمر أنها تعبت نفسياً مع فريق العمل، مشيرةً إلى أن الجميع كان يغار منها حتى الرجال ومنهم سعد الصغير، واصفةً فريق العمل بأنهم "ولاد"، وأكدت أنها لن تعيد التجربة مع المنتج أحمد السبكي، مشيرةً إلى أنها تحبه على الصعيد الشخصي وليس العملي.

كما أكدت أنه لا يوجد مشاكل بينها وبين ميريام فارس، بل ثمة أشخاص نقلت أحاديث كاذبة بينهما أدت إلى بعض التوترات.

قمر: صوتي على قدي

وأشارت إلى أن جمالها ساعدها كثيراً ولكنه ليس الأساس بل الروح والكاريزما هما الأهم وقالت "صوتي على قدي".

ونفت قمر أنه ثمة علاقة حب تربطها بمصطفى شعبان، مؤكدةَ أنه مجرد صديق، موضحةً أنها لا ترد على كل الشائعات، وأعلنت أنها تعيش علاقة حب.

قمر: الأحزاب للفلسفة

وبالحديث عن السياسة والأحزاب في لبنان، قالت قمر إنها ليست ملمّة بالسياسة، وقالت "الأحزاب حطن ليتفلسفوا" وأضافت "الناس عم بتموت وهني عم يتفلسفوا"، ووصفت السياسيين بأنهم "بلا ضمير" ويفكرون فقط بأنفسهم.

وعن رئاسة الجمهورية قالت قمر إنها لا تختار أحداً من المرشحين، وعن المتطرفين قالت مازحةً "ما بدي إحكي عنهم أحلى ما يروحوا يبرموا عليّ".

قمر الأم الحنون

وفي آخر جزء من الحلقة، حضر ابن قمر "جيمي"، وأظهرت الفنانة حنانها الكبير لابنها الذي أهداها وردة، وبدت أمّاً عاطفية جداً وحساسة، ولربما كان حضور الطفل للفت نظر جمال مروان الذي تقول قمر إنه والد "جيمي"، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ابن قمر، بل أنها سبق ونشرت له صوراً على حسابها في "الإنستغرام".

قمر والإتهامات

وعن أبرز الإتهامات، عبّرت قمر عن حبها لنانسي عجرم، وسيرين عبد النور، وائل كفوري، وسعيد الماروق، وآدم، وقالت إنها تحب إليسا طالبةً منها أن تكون هادية مع الفانز "وما تبخع حدا"، خصوصاً عندما يريدون إلتقاط الصور معها، أما مي حريري فقالت إنها عفوية و"بتضحكني"، وعبّرت عن حبها الكبير لفادي حداد، واعتذرت منه في حال أخطات بحقه.