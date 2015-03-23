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لارا سبنسر تنفصل عن زوجها بعد 15 عاماً من الزواج

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الإثنين 23-03-2015 16:49

بعد 15 عاماً من الزواج، انفصلت Lara Spencer مقدّمة برنامج Good Morning America عن زوجها David Haffenreffer.
وأكدت وسائل إعلام أمريكية أنّ الأمر تمّ بشكل ودّي بين الإعلامية البالغة من العمر 45 عاماً وزوجها، وقد ذهبا سوياً في عطلة مع طفليهما Kate و Duff.
وفي بيان صحافي أصدراه في Page Six ذكر الطليقان أنّ القرار لم يكن سهلاً، وهو قرار حزين، خصوصاً أنّ الحبّ والاحترام يجمع بينهما وبين طفليهما، مشيرَين إلى أن طفليهما هما أولويّة بالنسبة إليهما وسيُربّيانهما ويعتنيان بهما.
يُذكر أنّ آخر صورة جمعت الثنائي Lara Spencer و David Haffenreffer كانت في 23 يناير من هذا العام في عيد ميلاد طفلهما Duff.

 

 

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