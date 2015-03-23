بالصور: هكذا سيكون النجوم الأتراك في مرحلة الشيخوخة

بعد تعاظم وتزايد شعبية عدد معين من النجوم الأتراك في العالم والشرق الأوسط إثر عرض أعمالهم الدرامية وتحقيقها أعلى نسبة مشاهدة وصلت أيضاً أصداء نجاحها إلى أمريكا وأوروبا، عمد مركز إعلامي عبر برنامج وتقنيات الفوتوشوب إلى تعديل صور ووجوه بعض هؤلاء النجوم في محاولة تصوّر شكل هؤلاء النجوم في مرحلة الشيخوخة، وهل سيستمر جمالهم في هذا السن المتقدم أم لا؟ وهل سيستمر حب الملايين لهم بعد زوال جزء كبير من شبابهم ووسامتهم وجمالهم بعد فترة من الزمن أم سيضعف؟ وبالأخص النجمات الشهيرات بالقدر الأكبر من الأنوثة والجمال والجاذبية.

وتصدر القائمة النجوم: كيفانش تاتليتوغ، بورا غولسوي، بيرين سات، مريم أوزيرلي، بوراك أوزجيفيت، توبا بويوكستون، نورغول يشلشاي، أوزجان دنيز.