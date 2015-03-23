أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: هكذا سيكون النجوم الأتراك في مرحلة الشيخوخة

Google+ Print
بالصور: هكذا سيكون النجوم الأتراك في مرحلة الشيخوخة بالصور: هكذا سيكون النجوم الأتراك في مرحلة الشيخوخة

الإثنين 23-03-2015 19:18

بعد تعاظم وتزايد شعبية عدد معين من النجوم الأتراك في العالم والشرق الأوسط إثر عرض أعمالهم الدرامية وتحقيقها أعلى نسبة مشاهدة وصلت أيضاً أصداء نجاحها إلى أمريكا وأوروبا، عمد مركز إعلامي عبر برنامج وتقنيات الفوتوشوب إلى تعديل صور ووجوه بعض هؤلاء النجوم في محاولة تصوّر شكل هؤلاء النجوم في مرحلة الشيخوخة، وهل سيستمر جمالهم في هذا السن المتقدم أم لا؟ وهل سيستمر حب الملايين لهم بعد زوال جزء كبير من شبابهم ووسامتهم وجمالهم بعد فترة من الزمن أم سيضعف؟ وبالأخص النجمات الشهيرات بالقدر الأكبر من الأنوثة والجمال والجاذبية.
وتصدر القائمة النجوم: كيفانش تاتليتوغ، بورا غولسوي، بيرين سات، مريم أوزيرلي، بوراك أوزجيفيت، توبا بويوكستون، نورغول يشلشاي، أوزجان دنيز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي