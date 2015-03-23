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قاضى التخابر مع قطر يصادر كاميرا التقطت صور الأحراز.. ويؤكد: أمن مصر أولا

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قاضى التخابر مع قطر يصادر كاميرا التقطت صور الأحراز.. ويؤكد: أمن مصر أولا قاضى التخابر مع قطر يصادر كاميرا التقطت صور الأحراز.. ويؤكد: أمن مصر أولا
لاحظت المحكمة أثناء نظر قضية التخابر مع قطر، أن كاميرات أحد المصورين تقوم بتصوير المستندات المعروضة على الشاشة، وأمرت المحكمة بمصادرة الشريط الذى يحمل التسجيل، وكلفت أحد أعضاء النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة، وقال القاضى "أمن أولا".

جاء ذلك أثناء محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدى الشناوى وراضى رشاد.

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