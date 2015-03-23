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تجديد حبس المتهم بإلقاء طفليه فى النيل أحياءً بسوهاج 15 يوماً

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تجديد حبس المتهم بإلقاء طفليه فى النيل أحياءً بسوهاج 15 يوماً تجديد حبس المتهم بإلقاء طفليه فى النيل أحياءً بسوهاج 15 يوماً
أمر المستشار على عبد الجواد، رئيس محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية أحمد قناوى، اليوم الاثنين، بتجديد حبس "كرم كمال عبد الصبور"، مبيض محارة، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بإلقاء نجليه فى نهر النيل، للتخلص من ديونه المتراكمة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز سوهاج بغرق طفلين بنهر النيل، وأن هناك شبهة جنائية فى الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث، وتبين غرق الطفلين "زياد.ك.ك.ع" عامين، و"كريم.ك.ك.ع" 4 أعوام بنهر النيل، وبإعادة مناقشة والدة الطفلين قررت أن والدهما عاد إلى المنزل وأخبرها باختفاء نجليه ولا يعرف مكان اختفائهما على عكس ما أخبر به رجال المباحث، مما آثار لديهم الشك وبتضييق الخناق عليه اعترف بقيامه بإلقاء نجليه أحياءً داخل نهر النيل، رغبة فى التخلص منهما، لتراكم الديون عليه وعدم قدرته على الوفاء بمتطلباتهما الحياتية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.تم تجديدها إلى 15 يوما .

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مصر 365