مستحضرات للحصول على مكياج "ألين" في العشق الأسود

تشتهر الممثلة التركية توبا بجمالها الطبيعي، الذي يظهر لافتاً خلال إطلالاتها في مسلسل العشق الأسود، حيث تُدرك تماماً كيفية اعتماد تسريحات لافتة من جهة، وطبيعية من جهة أخرى، مستخدمة اكسسوارات الشعر المميزة أو الضفائر مع الفرق النصفي.

هذه النجمة هي من أكثر النساء جاذبية. وهي تدرك تماماً كيفية إبراز جمالها بشكل لافت، من حيث طريقة وضع الأي لاينر إلى اختيار ألوان أحمر الشفاه، مع المحافظة على طبيعيتها. تابعي معنا المستحضرات اللازمة للحصول على هذه الإطلالة.

تأسيس البشرة بشكل طبيعي:

هذه الخطوة هي من أهم الأسس الجمالية التي إن فشلت في تحقيقها بشكل طبيعي خسرت نعومة وجهك. وبما أنّ النجمة توبا تشتهر بقدرتها على اختيار الأساس المناسب للون بشرتها، وهي لا تضعه بشكل كثيف على كامل الوجه، بل تكتفي بالاستعانة به لإخفاء بعض العيوب حول الأنف والجبين، إليك آخر إصدارات كريم الأساس من أفخر العلامات التجارية. اختاري الذي يناسبك منها وطبّقيه على طريقة الين:

1.استُعملت أحدث التقنيات المتطوّرة في مجالَي النباتات والعلوم لابتكار كريم أساس يُعيد الإشراق وتجانس اللون إلى البشرة.

" ترو رادينس" True Radiance من كلارنس Clarins

2. مستحضرات يمكن استخدامها لإضاءة الوجه ونحته وتحديده، بالإضافة إلى إبراز ملامح الوجه المراد التركيز عليها للحصول على المظهر المتناسق.

"تراسليس بيرفاكتينغ فاونديشن" Traceless Perfecting Foundation من توم فورد Tom Ford

3.صيغة جديدة تساعدك في إخفاء كل عيوب الوجه بشكل طبيعي بعيداً عن اللمعان. ننصحك باختيار درجة اللون المطابقة لبشرتك.

"اول داي لومينوس وايتليس فاونديشن بارشيلونا" All Day Luminous Weightless Foundation Barcelona من نارس Nars

4.مستحضر جديد بمفعول ثنائي، يغذّي البشرة من جهة، ويمنحك وجهاً لا تشوبه شائبة بشكل طبيعي إلى درجة أنك لا تشعرين به.

"نيود اير"Nude Air من ديور Dior

5.لبشرة متألقة، مصقولة وأكثر شباباً، إليك كريم أساس مشبعاً بتقنية سيروم المضادة للتقدم في السن، ما يضفي على وجهك إشراقاً ملموساً.

" بيرفيكسيونيست يوث انفيوزينغ مايكاب" Perfectionist Youth-Infusing Makeup

من ايستيه لودر Estée Lauder

آخر صيحات العيون الدخانية:

إذا كانت عيناك عسليتان مثل توبا ننصحك باعتماد اللون الأخضر الداكن بشكل يمنحك نظرة لافتة. استخدميه على طريقة التربيت مع درجات من الزهري أو البيج. إليك آخر إصدارات مجموعات ظلال العيون من أبرز العلامات التجارية.

"لي 5 أومبر 236 تيسي فانتيزي" Les 4 Ombres 236 Tissé Fantaisie من شانيل

Chanel

" كينكدوم أوف كولورز أي باليت ان هاوس اوف غرين" Kingdom Of Colours Eye Palette In House Of Green من ديور Dior

" أي شادوه ان 4 شايدس لي بريسيو" Eye Shadow In 4 Shades Les Precieux من غيرلان Guerlain

الشفاه مرآة الوجه:

لا يكتمل المكياج الطبيعي إلا بشفاه لافتة. وبما أنّ الين في مسلسل العشق الأسود تبتعد عن الألوان الجريئة وتعتمد خدعة تكبير الشفاه بأحمر شفاه طبيعي ذي ألوان وتدرّجات تبدو وكأنّها لا تضع المكياج، فإليك ألوان أحمر الشفاه التي يمكنك استخدامها للحصول على شفاه الين:

1. يعتبر اللون الأحمر من أساسيات الشفاه اللافتة، لكن تدرجاته القوية يمكن ألا تناسب كل ألوان البشرة. ننصحك بتجربة هذه الدرجة من الأحمر الزهري لإطلالة لافتة.

"روج ألور أنساسيسابل" Rouge Allure Insaisissable من شانيل Chanel

2. تحتاج كل امرأة إلى أحمر شفاه باللون الزهري الفاتح لإطلالة طبيعية مفعمة بالإحساس تغلف شفاهها بلطف. هذا اللون يناسب كل ألوان البشرة.

" بي فابولوس" Be Fabulos من ماك Mac

3. اخترنا لك صياغة جديدة بلمسة حريرية مات غنية باللون البنفسجي الذي يناسب البشرة السمراء، ويُعتبر من آخر صيحات الجمال لشفاه جذابة.

" كيس كيس" Kiss Kiss من غيرلان Guerlain

