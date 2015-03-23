براون فيس: تشكيلة فراشي التجميل الجديدة ’بيوتي براشز‘ للعناية بالبشرة

بيروت- سيدتي نت

جملة حقائق خاصة بالمنتج

تمنح تشكيلة ’براون فيس‘ الجديدة من فراشي التجميل ’بيوتي براشز‘ النساء قدرة أكبر على تخصيص نظام العناية بالبشرة والتخلص من عيوبها والتألق بإطلالة نضرة ومشرقة.

عززي إطلالتك مع النظام المبتكر للعناية بالبشرة!

أرست ’براون فيس‘، الابتكار الأول في العالم المزود بنظامين في آلة واحدة لإزالة شعر الوجه وفرشاة التنظيف، في عام 2014 معياراً ذهبياً في مجال العناية بالبشرة عبر تلبية اثنتين من الاحتياجات الأساسية للجمال – إزالة دقيقة للشعر الزائد، وإجراء تنظيف عميق للمسام.

وبمجرد تبديل بسيط للرؤوس، تتحول آلة إزالة الشعر فائقة الكفاءة إلى فرشاة تجميل مميزة تتيح أسلوباً مخصصاً للارتقاء بتجربة النساء في العناية بالبشرة. واجتازت ’براون فيس‘ العديد من اختبارات الأطباء المتخصصين بالأمراض الجلدية؛ وتمتاز كل فرشاة بمئات الاهتزازات الصغرية في الدقيقة بما يكفل تنظيف الأوساخ وإزالة خلايا البشرة الميتة، وتجري عشرة آلاف شعيرة عملية تنظيف كاملة لمسام بشرتك من العمق.

أسلوب مخصص للتألق ببشرة مشرقة:

أطلق رأس فرشاة تنظيف الوجه ’نورمال فيشال كلينسينج براش‘ في عام 2014 ليكون أول فرشاة تمنح علاج تنظيف يومي لمختلف أنواع البشرة العادية. وتعمل الشعيرات بطول 8 ملليمتر على إزالة مستحضرات التجميل والأوساخ لتنظيف المسام من العمق، بما يجعلها أكثر كفاءة بست مرات بالمقارنة مع أساليب التنظيف اليدوية. سعر البيع: 14.99 يورو*

تشكيلة الفراشي الجديدة ’بيوتي براشز‘ من ’براون فيس‘:

• فرشاة ’إكسترا سنسيتيف براش‘: تعد هذه الفرشاة الخيار الأمثل للبشرة الرقيقة والجافة والحساسة التي تتطلب لمسات أكثر نعومة. وبفضل مئات الاهتزازات الصغرية في الدقيقة لشعيراتها الناعمة والكثيفة (بطول 14 ملليمتر)، تتيح هذه الفرشاة علاج تنظيف لطيف وشامل يمتاز بالفخامة وعمق التأثير. سعر البيع: 19.99 يورو.

• فرشاة التقشير ’إكسفولييشن براش‘: تم تطوير الفرشاة للاستعمال الأسبوعي وتنظيف المسام من العمق؛ وتتضمن شعيرات قصيرة (8 ملليمتر) لتنظيف شامل، وشعيرات أطول (10 ملليمتر) للتخلص من خلايا البشرة الميتة، بما يمنح البشرة إطلالة أكثر نعومة ونظافة. وتساعد الشعيرات ذات الطولين بشرتك على امتصاص حبيبات جل التقشير لتعزيز فعالية العلاج، الذي يعد بدوره جزءاً أساسياً من نظم العناية ببشرة المرأة. سعر البيع: 19.99 يورو.

• إسفنجة التجميل ’بيوتي سبونج‘: تم تطويرها بسطح رغوي فريد من نوعه لتعزز تغلغل كريمات وزيوت الترطيب في البشرة. ويمكن استخدامها أيضاً لتطبيق مستحضرات التجميل مثل كريمات الأساس للمساعدة على تعزيز نضارة البشرة والحصول على إطلالة أكثر إشراقاً. سعر البيع: 19.99 يورو*.

• إصدار إضافي مميز ’بونس إديشن‘ من فراشي ’براون فيس‘ الأربعة في حزمة واحدة!

للحصول على خيارات عناية فائقة ببشرة الوجه كل يوم، تتضمن ’بونس إديشن‘ كافة فراشي التجميل الأربعة من تشكيلة ’براون فيس‘.

تتوفر فراشي التجميل ’بيوتي براشز‘ من ’براون فيس‘ على موقع Braun.com.

* يتم تحديد الأسعار، وعمليات الترويج والعرض بناء على التقديرات الخاصة بتاجر التجزئة