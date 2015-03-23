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أهالي رفح: بدء المرحلة الثالثة من إخلاء الشريط الحدودي أول إبريل

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أهالي رفح: بدء المرحلة الثالثة من إخلاء الشريط الحدودي أول إبريل أهالي رفح: بدء المرحلة الثالثة من إخلاء الشريط الحدودي أول إبريل

أرشيفية

أكد عدد من أهالى مدينة رفح، أن المرحلة الثالثة من إخلاء الشريط الحدودى لمسافة 1000 متر سيتم تنفيذها أول شهر إبريل القادم.

وأضاف الأهالى أنهم تلقوا تعليمات تفيد بتنفيذ المرحلة الثالثة مطلع الشهر القادم ليصل إجمالى المساحة التى سوف يتم إخلائها إلى 2000 متر.

وكانت المرحلة الأولى قد تم تنفيذها بواقع 500 متر بها 602 منزل و1150 أسرة تم الانتهاء منها بالكامل.

أما المرحلة الثانية فتم الانتهاء منها لمسافة 500 متر آخرى بها 1160 منزل و2200 أسرة.

وقد تم صرف التعويضات لأهالى المناطق التى تم إخلائها فى المرحلتين الأولى والثانية.

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