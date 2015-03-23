“العدل” تحيل المتحدث باسم الطب الشرعي للتحقيق لتصريحاته حول مقتل شيماء الصباغ

وكان الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي قال ، إن ”الخرطوش الذي أصاب شيماء الصباغ، وفقاً للعمل لا يؤدي للموت لبعده المسافة أكثر من ثمانية أمتار، ولكن لأنها نحيفة أكثر من اللزوم أستطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة، وهذه حالة نادرة جداً”، على حد قوله.