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“العدل” تحيل المتحدث باسم الطب الشرعي للتحقيق لتصريحاته حول مقتل شيماء الصباغ

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“العدل” تحيل المتحدث باسم الطب الشرعي للتحقيق لتصريحاته حول مقتل شيماء الصباغ “العدل” تحيل المتحدث باسم الطب الشرعي للتحقيق لتصريحاته حول مقتل شيماء الصباغ

أعلنت وزارة العدل فتح التحقيق مع الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي بشأن ما ورد بتصريحاته حول صحة المعلومات التي أدلى بها خلال الفترة الماضية واتخاذ ما يلزم علي ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وكان الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي قال ، إن ”الخرطوش الذي أصاب شيماء الصباغ، وفقاً للعمل لا يؤدي للموت لبعده المسافة أكثر من ثمانية أمتار، ولكن لأنها نحيفة أكثر من اللزوم أستطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة، وهذه حالة نادرة جداً”، على حد قوله.

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