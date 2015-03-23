التعليم لـ"معلمى الأجر المتظاهرين": لن نستغنى عنكم وسنجدد لكم عقود العمل (تحديث)

تفاوضت الدكتورة بثينة كشك، مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مع 3 من معلمى الأجر بالجيزة ضمن المتظاهرين أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالتعيين، وطمأنت الدكتورة بثنية كشك المعلمين قائلة: إن العدد الذى تم تخصيصه ضمن مسابقة الـ"30 ألف معلم لن يكفى لسد العجز بالمديرية، وإنه لن يتم الاستغناء عنكم وسيتم تجديد العقود.

وأوضحت الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور مرور 3 سنوات على العمل لكل متعاقد بالمدارس سيتم توفيق وضعه، مطالبة المعلمين المتظاهرين بكتابة أسمائهم فى كشوف بها اسم المدرسة وتاريخ العمل وتسليمها إلى المديرية لضمان عدم الاستغناء عنهم مع بداية العام الدراسى 2015، 2016.

وحول قلق المعلمين بانتهاء تعاقدهم بانتهاء مايو المقبل، أكدت كشك لهم أنه سيتم الابقاء عليهم لكون المديرية بها عجز وتحتاج إلى معلمين.

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>فى نفس السياق، وصلت تعزيزات أمنية إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم المصرية، لتأمين البوابات الرئيسية للوزارة تزامنا مع تظاهر معلمى الأجر بالجيزة ومتضررى نتائج الـ"30" ألف وظيفة، والتى تم إعلان نتائجها أول من أمس السبت.