العثور على قنبلة ثانية بمنزل مفجر قنبلة محكمة نقادة فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة بمحافظة قنا على قنبلة ثانية بدائية الصنع معدة للانفجار، أثناء تفتيش منزل مفجر القنبلة بمحيط محكمة نقادة.

قامت قوة أمنية من مركز شرطة نقادة بتفتيش منزل المتهم، الذى انفجرت قنبلة داخل حقيبة كان يحملها مما أسفر عن إصابته وعثرت القوة الامنية على قنبلة ثانية داخل المنزل معدة بطريقة بدائية.

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم بمحاولة تفجير قنبلة بمحيط محكمة نقادة من العناصر الإخوانية وسابق اتهامة مرتين فى قضايا تظاهر وانتماء لجماعه الإخوان المحظورة.

كان محيط محكمة نقادة قد شهد صباح اليوم انفجار قنبلة داخل حقيبة وإصابة حاملها دون وقوع إصابات من المواطنين.

وأفادت الأجهزة الأمنية أن المتهم يدعى محمد. ح. ف " 35 سنة موظف بإدارة التعاون الزراعى ومقيم بقرية البحرى قمولا بنقادة، وأفادت التحريات بأن المجنى عليه عضو بجماعة الإخوان المحظورة سبق ضبطه مرتين فى قضايا سياسية وأخلى سبيلة على ذمة القضايا بكفالة مالية على ذمة القضية، وكان فى طريقه لعمله ويحمل بيده حقيبة جلدية وبداخلها قنبلة بدائية الصنع ومجموعة من الأوراق الخاصة فانفجرت القنبلة من داخل الشنطة مما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة.