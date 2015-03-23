محامى المتهم 32 بقضية اقتحام قسم العرب يدفع بتلفيق الاتهام وفساد التحريات

دفع محامى المتهم 32 محمد السيد موافى خلال مرافعته بقضية اقتحام قسم برج العرب بتسعة دفوع قانوينة لتبرئة موكله، حيث دفع بعدم ضبط المتهم متلبسا على مسرح الجريمة ودفع بتلفيق الاتهام وشموله وانتفاء صلته بالمتهم وعدم صحة إسناد الاتهام وعدم تحديد دور المتهم فى الواقعة.

كما دفع بعدم ضبط ثمة أسلحة وإحراز بحوزة المتهم، ودفع ببطلان التحريات وفسادها فى الاستدلال.

جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، لمرافعة دفاع المتهمين بجلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب.

ويحاكم فى القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

ووفقًا لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.