مريض نفسى يعتدى على والديه وشقيقه بأداة حادة فى الإسكندرية

قام شاب يعانى من مرض نفسى بالتعدى على والده ووالدته وشقيقه بأداة حادة تسببت فى إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور قسم أول المنتزه يفيد بتعدى شاب على أسرته بعد أن استقبل المقدم محمد عزب رئيس مباحث القسم بلاغاً من نور الدين أحمد عبده 37 سنة أعمال حرة مقيم دائرة القسم ضد جاره عوض أحمد 24 سنة بدون عمل يعانى من مرض نفسى "لقيامه بالتعدى بالضرب بسكين على والده أحمد محمد بن عنزى ووالدته خديجة عثمان العربى وشقيقه طارق أحمد بن عنزى" جميعهم مقيمون بذات العنوان مما أدى لإصابتهم بجروح بفروة الرأس.
تم التحفظ على الأداة المستخدمة، وتم نقل المصابين لمستشفى مارى مرقص، للعلاج.
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، تبين أنه غير متزن ويهذى بعبارات غير مفهومة.