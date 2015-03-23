النيابة تطلب التحريات وتقرير المفرقعات والمعمل الجنائى حول انفجارات أكتوبر

طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول انفجار عبوتين بجوار مطعمى "كنتاكى" و"بيتزاهت" بميدان الحصرى بالحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر، وأخرى انفجرت بجوار قسم أول أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما طلبت النيابة تقرير المفرقعات والمعمل الجنائى لتحديد نوعية المواد المتفجرة المستخدمة فى الواقعة وكيفية تفجيرها.

كانت النيابة قد انتدبت فريقا من المعمل الجنائى لمعاينة موقع الانفجارات الثلاث لجمع الأدلة الجنائية وبقايا القنبلة التى انفجرت لفحصها وكتابة تقرير مفصل عنها، ومن المنتظر أن تستمع النيابة إلى أقوال خبراء المفرقعات الذين عملوا على تمشيط محيط الحادث عقب الانفجار، إلى جانب عدد من عمال بنزينة "توتال" التى تقع بالقرب من موقع الانفجارين الأولين.

كانت 3 انفجارات قد وقعت صباح اليوم الاثنين بمدينة السادس من أكتوبر فى دائرة قسم أول، حيث انفجرت عبوتين بجوار مطعمى "كنتاكى"، "بيتزا هات" بالحى السابع مما أدى إلى تهشم واجهتى المحلين، وشاءت الأقدار أن تبتعد القنبلة بقدر جيد عن بنزينة "توتال" التى لا يفصل بينها وبين موقع الانفجارين سوى 10 أمتار، فيما انفجرت أخرى بجوار قسم أول أكتوبر، ولم تخلف القنابل الثلاث أى إصابات بشرية.