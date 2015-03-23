تلفيات النوافذ الأمامية فى معاينة النيابة لمنزل عضو دائرة براءة العادلى

كشفت المعاينة الأولية، التى أجراها المستشار أحمد البقلى المحام العام لنيابات شمال الجيزة، والمستشار محمد بدوى رئيس نيابة أوسيم، فى حادث انفجار عبوة ناسفة أمام منزل المستشار فتحى بيومى، عضو اليسار بالدائرة التى كانت تنظر محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والذى أصدر حكم البراءة على حبيب العادلى، أن العبوة انفجرت أمام باب منزله وهى عبارة عن عبوة بدائية الصنع بمنطقة أوسيم.

وأسفر انفجار العبوة، التى تم وضعها على باب المنزل بواسطة مجهولين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لحدوث تلفيات فى جدران المنزل والواجهة الأمامية، وموتور المياه الذى تم إتلافه، وكسر فى بعض النوافذ الزجاجية الأمامية.

وتبين من المعاينة أن المنزل المكون من طابقين، خلاف الدور الأرضى، تم تدوين بعض العبارات على الحائط من الخارج بمادة جيرية تستخدم فى الكتابة على الحوائط، منها "دى هدية براءة العادلى، وانتظروا منا القادم".

وانتدبت النيابة العامة فريقا من المعمل الجنائى لرفع آثار التفجير، وفحص بقايا شظايا العبوة، وموافاة النيابة بتقرير شامل عن نوعية المتفجرات وحجمها التى استخدمت فى التفجير.

وكانت عبوة قد انفجرت صباح اليوم أمام منزل المستشار فتحى البيومى العضو اليسار بالمحكمة التى برأت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والكائن بأوسيم.

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