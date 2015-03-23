إصابة مزارع أثناء محاولته منع نجله المحامى من إطلاق نار على آخر بالإسكندرية

أصيب مزارع بطلق نارى فى قدمه أثناء محاولته منع نجله من إطلاق النار على آخر فى مشاجرة بالطريق، بسبب أولوية المرور فأصابته الرصاصة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم ثان الرمل يفيد بمشاجرة بمنطقة خورشيد – الطريق الزراعى بين كل من "طايل.ل" 30 سنة محامى، قائد السيارة ملاكى البحيرة، ووالده "ل.ع" 50 سنة مزارع.. مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى "مقيمان دائرة مينا البصل"، وبين "محمود.ج.م" 32 سنة سائق.. مقيم كفر الدوار – محافظة البحيرة.. قائد السيارة ب ن أ 5926 مصر بسبب أولوية المرور حدثت مشادة كلامية بين الأول والثالث تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأول بإطلاق عيار نارى من الطبنجة خاصته ماركة سيج زاورم عيار 9 مم.. المرخصة له بموجب الرخصة الصادرة من المديرية "بقصد الدفاع – سارية" محدثاً إصابة والده المنوه عنها.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم، تم نقل المصاب لمستشفى المركز الطبى للعلاج.