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أمن الإسكندرية يحبط محاولة سرقة سنترال تابع لـ"المصرية للاتصالات"

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أمن الإسكندرية يحبط محاولة سرقة سنترال تابع لـ"المصرية للاتصالات" أمن الإسكندرية يحبط محاولة سرقة سنترال تابع لـ"المصرية للاتصالات"
أحبطت مباحث قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية محاولة عاملين سرقة سنترال المكس التابع للشركة المصرية للاتصالات.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم مينا البصل بدائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "محمد .ط .ع 27 سنة" عامل مقيم دائرة القسم السابق، متهم فى 2 قضية " سرقة – سلاح أبيض " آخرهما القضية 255/2009 جنح القسم " سلاح أبيض "، و"إبراهيم ص .ا 32 سنة" عامل، مقيم دائرة القسم، بحوزتهما " 4 " شاشة كمبيوتر – " 2 " كيسة كمبيوتر.

بمناقشتهما اقرا بقيامهما بسرقتها من سنترال المكس التابع للشركة المصرية للاتصالات .. بدائرة القسم بإجراء المعاينة، تبين وجود كسر قفل الباب الخلفى للسنترال ووجود بعثرة بأحد المكاتب الإدارية .

بسؤال المدعو شريف غازى جودة سن 36 رئيس قسم الحوادث بالشركة المصرية للاتصالات، قرر بأن المضبوطات عهدة السنترال واتهمهما بالسرقة.

وكلفت المباحث بتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى .

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مصر 365