تفاصيل ضبط إخوانى بمطار القاهرة مطلوب فى جرائم عنف قبل هروبه للسودان

نجحت إدارة جوزات مطار القاهرة الدولى أمس، فى منع سفر شاب إخوانى إلى الخرطوم مدرج منع سفر لكونه مطلوب ضبطه فى العديد من القضايا وخاصة أحداث العنف فى المطرية أثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم.

وصرح مصدر أمنى رفيع المستوى بالمطار بأن سلطات الأمن تلقت معلومات من إحدى الأجهزة الأمنية الرفيعة باحتمال هروب المتهم أحمد.ع. ع (26 عاما) إلى الخارج بعد محاولة القبض عليه أكثر من مرة ونجاحه فى الهروب.

وأضاف المصدر بمتابعة الحالة الأمنية وضبط المتهم فور وصوله مطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب رقم (1) ودخل صالة السفر بالمطار وقام بإنهاء إجراءات سفره على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم، وقام ضباط الجوازات بإيقافه وفحص جواز سفره تبين انه سليم، وأمام سلطات الأمن اعترف المتهم أنه لم يتوقع أن اسمه تم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر خاصة أنه لم يتم ضبطه من قبل، أمر اللواء علاء الدين على بمنع سفره وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية لاستجوابه والتحقيق معه فى جرائم العنف.

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