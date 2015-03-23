أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تفاصيل ضبط إخوانى بمطار القاهرة مطلوب فى جرائم عنف قبل هروبه للسودان

Google+ Print
تفاصيل ضبط إخوانى بمطار القاهرة مطلوب فى جرائم عنف قبل هروبه للسودان تفاصيل ضبط إخوانى بمطار القاهرة مطلوب فى جرائم عنف قبل هروبه للسودان
نجحت إدارة جوزات مطار القاهرة الدولى أمس، فى منع سفر شاب إخوانى إلى الخرطوم مدرج منع سفر لكونه مطلوب ضبطه فى العديد من القضايا وخاصة أحداث العنف فى المطرية أثناء إنهاء إجراءات سفره على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم.

وصرح مصدر أمنى رفيع المستوى بالمطار بأن سلطات الأمن تلقت معلومات من إحدى الأجهزة الأمنية الرفيعة باحتمال هروب المتهم أحمد.ع. ع (26 عاما) إلى الخارج بعد محاولة القبض عليه أكثر من مرة ونجاحه فى الهروب.

وأضاف المصدر بمتابعة الحالة الأمنية وضبط المتهم فور وصوله مطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب رقم (1) ودخل صالة السفر بالمطار وقام بإنهاء إجراءات سفره على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم، وقام ضباط الجوازات بإيقافه وفحص جواز سفره تبين انه سليم، وأمام سلطات الأمن اعترف المتهم أنه لم يتوقع أن اسمه تم إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر خاصة أنه لم يتم ضبطه من قبل، أمر اللواء علاء الدين على بمنع سفره وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية لاستجوابه والتحقيق معه فى جرائم العنف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365