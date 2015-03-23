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العثور على جسم غريب بمحيط نقطة شرطة المعهد الدينى فى الزقازيق

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العثور على جسم غريب بمحيط نقطة شرطة المعهد الدينى فى الزقازيق العثور على جسم غريب بمحيط نقطة شرطة المعهد الدينى فى الزقازيق
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الاثنين، بلاغا بالعثور على جسم غريب بمحيط نقطة شرطة المعهد الدينى بدائرة قسم أول الزقازيق، وتم إخطار خبراء المفرقعات للتوجه لفحص البلاغ، وإخطار نيابة قسم أول الزقازيق.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد مسعود حكمدار المديرية، يفيد بالعثور على جسم غريب بمحيط نقطة شرطة المعهد الدينى بدائرة قسم أول الزقازيق، وتم إخطار خبراء المفرقعات للتوجه لفحص البلاغ، وإخطار نيابة قسم أول الزقازيق.
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