أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البشير: اتفاق المبادئ يخلق أرضية للاستقرار والتنمية بين السودان ومصر وإثيوبيا

Google+ Print
البشير: اتفاق المبادئ يخلق أرضية للاستقرار والتنمية بين السودان ومصر وإثيوبيا البشير: اتفاق المبادئ يخلق أرضية للاستقرار والتنمية بين السودان ومصر وإثيوبيا

 

الرئيس عمر البشير- أرشيفية

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال كلمته الني سبقت توقيع وثيقة مبادئ سد النهضة بين والسودان وإثيوبيا، أن حكومة السودان إيماناً بأنها بأواصر التعاون بين دول أفريقيا وحوض النيل، قد وضعت في سياستها دعم وتطوير علاقاتها الأزلية بينها وبين الدول الأفريقية عموماً وحوض النيل خصوصاً.

وقال البشير، أن اتفاق المبادئ يخلق أرضية ثابته للاستقرار والتنمية بين السودان ومصر وإثيوبيا، وقال “بتوقيعنا هذه الوثيقة نكون قد أكدنا الروابط المتبادلة، وحققنا الثقة والتعاون الاقتصادي بين البلاد، لأن التعاون هو السبيل الأوحد للوصول إلى التكافل التام بين الشعوب”.

وقال البشير أن هذه الوثيقة يتبعها اتفاقيات أخرى للاتفاق على التفاصيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية