البشير: اتفاق المبادئ يخلق أرضية للاستقرار والتنمية بين السودان ومصر وإثيوبيا

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال كلمته الني سبقت توقيع وثيقة مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، أن حكومة السودان إيماناً بأنها بأواصر التعاون بين دول أفريقيا وحوض النيل، قد وضعت في سياستها دعم وتطوير علاقاتها الأزلية بينها وبين الدول الأفريقية عموماً وحوض النيل خصوصاً.

وقال البشير، أن اتفاق المبادئ يخلق أرضية ثابته للاستقرار والتنمية بين السودان ومصر وإثيوبيا، وقال “بتوقيعنا هذه الوثيقة نكون قد أكدنا الروابط المتبادلة، وحققنا الثقة والتعاون الاقتصادي بين البلاد، لأن التعاون هو السبيل الأوحد للوصول إلى التكافل التام بين الشعوب”.

وقال البشير أن هذه الوثيقة يتبعها اتفاقيات أخرى للاتفاق على التفاصيل.