صحيفة تركية: معسكر لتدريب الإرهابيين السوريين فى هاتاى جنوب البلاد

أصبحت تركيا مركزا لتدريب الإرهابيين السوريين بعد أن بدأت الجهات المعنية فى تحديد موقع جديد لفتح معسكر لتدريب السوريين فى مدينة هاتاى بجنوبى تركيا بعد معسكر مدينة "كيرشهير" بمنطقة وسط الأناضول وفقا لمشروع تدريب وتجهيز ما يسمى ب "المعارضة السورية المعتدلة".

وذكرت صحيفة آيدنلك اليسارية التركية اليوم الإثنين، أن نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض رفيق آريلماز تقدم بشكوى لمكتب المدعى العام الجمهورى لمدينة هاتاى للتحقيق فى صحة فتح معسكر تدريبى جديد فى هاتاى.

وأضاف آريلماز أن انتشار هذا الخبر بين سكان المدينة، الذين بدأوا بالفعل فى التذمر من وجود السوريين فى هاتاى، أدى لزيادة التوتر فى المدينة، مؤكدا أن فتح معسكر تدريبى جديد يمثل خطوة خطيرة على سلامة وأرواح سكان المدينة، مشيرا إلى أن حكومة العدالة والتنمية تلعب بالنار وتوقع على كافة المشاريع التى يتم وضعها أمامها بدون دراسة أو تفكير.

ومن جانبه، أكد محمد على أديب أوغلو نائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة هاتاى، فى تصريحات للصحفيين أن الجهات المختصة اختارت مدينة هاتاى لفتح معسكر تدريبى للسوريين لأن موقعها الجغرافى قريب من سوريا، موضحا أن مسؤولى وزارة الخارجية وجهاز المخابرات التركى حددوا مكان المعسكر القريب من كتيبة فى بلدة "إسكندرون" وبدأت أعمال الإنشاءات بناء على هذا التقييم.

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