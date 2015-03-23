السيسي: لن نسمح لأي عقبات بالوقوف أمام تحقيق التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر لن تسمح لأى عقبات بالوقوف أمام تحقيق التعاون بين مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن تفهم كل طرف لدوافع ومنطلقات الطرف الأخر.

وأضاف السيسي - خلال الكلمة التى ألقاها ظهر اليوم الإثنين خلال مراسم توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم – أن مصر تسعى لجعل نهر النيل محوراً للتعاون والإخاء من أجل الشعوب الإفريقية، مشيراً إلى أن مصر والسودان إثيوبيا يوجهون اليوم رسالة تدل على تصميمهم على تحمل مسئولياتهم تجاه شعوبهم.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تستخدم 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا وسط منطقة شديدة الجفاف وعدد سكانها قد تضاعف.