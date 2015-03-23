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الدكتور هشام الخياط يحذر من تناول أدوية وأعشاب تتعارض مع السوفالدى

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الدكتور هشام الخياط يحذر من تناول أدوية وأعشاب تتعارض مع السوفالدى الدكتور هشام الخياط يحذر من تناول أدوية وأعشاب تتعارض مع السوفالدى

كتبت أمل علام

حذر الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس من تناول أدوية أو أعشاب مع عقار السوفالدى أو الأوليسيو لعلاج فيروس سى، موضحا أنه قد تتعارض هذه الأدوية والأعشاب مع أدوية علاجات فيروس سى، حيث إن تناولها قد يفقد مفعول هذه الأدوية.
>وقال إن عقارى السوفالدى أو الأوليسيو قد يتعارضا مع بعض الأدوية وبعض الأعشاب التى توجد فى وخارج مصر، ولذا لا ينصح بأخذ السوفالدى مع أى أعشاب، كما أن هناك تعارضا مع دواء الدرن وهو "ريبفامبيسين"، مشيرا إلى أن بعض أدوية الحموضة تقلل أيضا من فعالية السوفالدى لذا يجب الحرص واستشارة استشارى الكبد قبل تناول هذه الأدوية حتى لا تتعارض مع عقار السوفالدى ويفقد مفعولة فى التخلص من الفيروس.

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