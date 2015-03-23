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الوادي الجديد تشارك في مسابقة «مصر جميلة» للتصوير الفوتوغرافي

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الوادي الجديد تشارك في مسابقة «مصر جميلة» للتصوير الفوتوغرافي الوادي الجديد تشارك في مسابقة «مصر جميلة» للتصوير الفوتوغرافي

محافظة الوادي الجديد

تشارك محافظة الوادي الجديد في مسابقة التصوير الفوتوغرافي ،والتي تحمل شعار ( جميلة ) والتى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال ربيع بلال، مدير الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد إن المسابقة بدأت اعتبارا من 14 مارس وحتي 30 ابريل المقبل،و تتناول المسابقة مواطن الجمال في جميع ربوع مصر والعادات والتقاليد ،وتاريخ واثار الحياة اليومية ، وكل ما هو جميل ومعبر عن السلوكيات المصرية.

وأكد بلال أن الهيئة العامة للاستعلامات رصدت جوائز مالية قيمة ،بالإضافة إلي الرحلات السياحية للمشاركين المتميزين من كل محافظة.

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