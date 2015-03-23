محافظ أسيوط يعلن الانتهاء من تجهيز 13 مقرًا لاستقبال مشروعات وأفكار الشباب

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من تجهيز 13 مقراً بمراكز وأحياء المحافظة الخاصة بإستقبال الشباب وجميع الفئات الراغبين في تقديم مشروعاتهم وأفكارهم وذلك فى إطار تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” والذي أطلقه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بمحافظة قنا بحضور لفيف من الوزراء ومحافظي محافظات جنوب الصعيد ورؤساء مجالس إدارات بعض البنوك المصرية المشاركة في المشروع.

وأكد محافظ أسيوط أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى مختلف المجالات والقطاعات وأنه لا سقف محدد للقروض المخصصة للمشروعات.

وأشار إلى المسارات الثلاثة للمشروعات التي تنفذها المبادرة وهى المسار الأول يتضمن المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها فى التوسع فيها وتطويرها والمسار الثانى يختص بالمشروعات النمطية المتكررة التى تعتمد على ظروف وطبيعة كل محافظة مثل الصناعات الخشبية والورقية والصناعات اليدوية وغيرها من الصناعات التي تتميز بها كل محافظة دون غيرها والمسار الثالث والذى يتعلق بالأفكار الجديدة والغير تقليدية بالاضافة إلى الافكار الجديدة والمتميزة لمشروعات الشباب والتى سيطرحها بنك الأفكار بوزارة التنمية المحلية.

ونوه المحافظ إلى أن المقرات تم تجهيزها في جميع مقرات مجالس المدن والمراكز والأحياء بدائرة المحافظة وتضم ممثلى كافة الجهات التنفيذية المختصة على أن تقوم تلك المنافذ بإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات الصغيرة للشباب بعد أن يتقدم الشاب بطلب مرفقاً به دراسة جدوى مبسطة وبعد أن يتم دراستها سيكون الرد بالموافقة أو الرفض خلال أسبوع من تقديم الطلب ويتم بدء تنفيذ المشروع خلال شهر مع إمكانية الاستعانة بدراسات الجدوى الاسترشادية التي أعدتها وزارة التنمية المحلية فى العديد من المشروعات الصغيرة للتيسير على الشباب.