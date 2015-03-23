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بدء محاكمة بديع والبلتاجى وحجازى بقضية اقتحام قسم شرطة العرب

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بدء محاكمة بديع والبلتاجى وحجازى بقضية اقتحام قسم شرطة العرب بدء محاكمة بديع والبلتاجى وحجازى بقضية اقتحام قسم شرطة العرب

>بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب.

حضر المتهمون من قيادات الإخوان والمتهمين المحبوسين مبكرا، فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم القفص الزجاجى لحين بدء محاكمتهم، كما حضر دفاع المتهمين لاستكمال المرافعات .

ويحاكم فى القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

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مصر 365