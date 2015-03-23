حماية المستهلك: ضبط مكملات غذائية مجهولة المصدر بأحد محال شركة بالمعادى

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز للتفتيش على أحد محلات المكملات الغذائية التابع لشركة تدعى TSS بمنطقة المعادى، وتمكنت من ضبط 20 منتجا مختلفا من المكملات الغذائية من أنواع مختلفة داخل المحل مثل: "Lipo 6، Glutamine، Premium Amino 2500، Animal Pump، Animal Stak، Cla Core، Liquid Carnitine Core، Glatumine – SR، Qualitine، Beef Aminos، Platinum Casein " مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات توضح بلد المنشأ أو الشركة المنتجة باللغة العربية وبدون فواتير تثبت مصدرها ومشروعية حيازتها وهذه المنتجات فى هيئة برطمانات تحتوى على أقراص وبودرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وقد بلغ عدد المنتجات المضبوطة من هذه الأصناف 220 صنفا.

وأضاف رئيس الجهاز فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه خاطب المعهد القومى للتغذية للإفادة عن بيان المكملات الغذائية المسجلة لدى المعهد لكونه الجهة المختصة بتسجيل الأغذية الخاصة ومنحها التراخيص حتى يتم تصنيعها وتسويقها وتصديرها، كما أن المعهد هو الجهة المختصة بتحليل العينات الغذائية الواردة من الخارج عن طريق الجمارك وتحديد إمكانية دخولها البلاد من عدمه.

وأوضح يعقوب أن رد المعهد تضمن قائمة تضم 139 منتجاً مسجلاً، أما المنتجات التى تم ضبطها ضمن الحملات التى قام بها الجهاز فلم تمر بالاختبارات والتحاليل التى يجريها المعهد القومى للتغذية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية القياسية بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات قبل ضبط السلع المقلدة ومجهولة المصدر وبيعها للمستهلك.

ويهيب الجهاز بالأسر المصرية مراجعة ما يقوم من أولادهم بشرائه من تلك المكملات ولا يسمح لهم بتناول غير المسجل منها بوزارة الصحة والمعهد القومى للتغذية حيث إنها قد تكون مقلدة أو مغشوشة ومكونة من مكونات مجهولة لها تأثيرات ضارة جداً على الصحة والسلامة.

وأكد يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588.

حماية المستهلك: ضبط مخالفات بمصانع "جهينة" للألبان و"أيس مان" و"دولسى"

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