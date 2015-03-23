نيابة مصر القديمة تقرر حجز عجوز لاتهامه بهتك عرض تلميذ بالابتدائى

قررت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار تامر العربى، حجز المتهم بهتك عرض تلميذ بالصف الثانى بالمرحلة الابتدائية، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة لسيدة تدعى "أميرة"، تعمل موظفة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، تترك بصفة يومية طفلها محمد فى الصف الثانى الابتدائى عند جارها الذى يبلغ من العمر 70 عاما، أثناء فترة تواجدها بالشركة، والذى تعتبره والده الذى فقدته منذ سنوات، إلا أنه قام بالاعتداء جنسيا على الولد.

وقال الطفل لوالدته، إن العجوز كان يمارس معه الرذيلة، مرات عديدة، وعلى الفور أسرعت الأم للذهاب إلى أقرب مستشفى للكشف الطبى على المجنى عليه، فحررت المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والقبض على المتهم وحجزه لحين ورود التحريات.