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القبض على شخصين اشتركا مع 6 آخرين فى خطف شاب بالتبين

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القبض على شخصين اشتركا مع 6 آخرين فى خطف شاب بالتبين القبض على شخصين اشتركا مع 6 آخرين فى خطف شاب بالتبين
ألقت قوات الأمن القبض على شخصين اشتركا مع 6 آخرين فى خطف شاب فى التبين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة التبين بلاغاً من "محمد.م.ج" 66 سنة بالمعاش، أفاد فيه بقيام 8 أشخاص مجهولين يستقلون 2 سيارة إحداهما ربع نقل تحمل أرقام "هـ ن ب 469" والأخرى جيب شروكى سوداء اللون تحمل أرقام "ط س أ 427" وبحوزة أحدهم سلاح نارى، وقام بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجله "مهدى" وشهرته "أبو عريضة" 37 سنة عاطل، واختطافه داخل السيارة الأولى أثناء تواجده بشارع الحديد والصلب بمنطقة حكر التبين البحرى دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالكشف عن السيارتين تبين أن الأولى مقيدة بحيازة "جمال.أ.ع" 34 سنة سائق، بموجب عقد بيع، والثانية مقيدة باسم "رمضان.ع.أ" تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبط الأول وبحيازته السيارة، بمناقشته أقر أن السيارة كانت بحوزة كل من شقيقه "هانى" 34 سنة سائق، و"عمرو.أ.ع" 66 سنة تاجر، وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين تم تحديدهم وجار ضبطهم.

وأضاف المتهمان بقيام المجنى عليه بمساومتهم على استعادة سيارة نصف نقل بيضاء اللون ملك اثنين من المتهمين والمبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة الجديدة، وبتاريخ الواقعة تم التقابل معه لتسليمه المبلغ المتفق عليه واستلام السيارة، إلا أنه وعقب مشاهدة السلاح النارى بحوزة أحدهم حاول الفرار فقاموا بمطاردته وتمكنوا من الإمساك به بمكان الواقعة عقب قيام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه محدثا إصابته بطلق نارى بقدمه اليسرى، واصطحبوه لمنطقة أبو الغيط لعلاجه وإجباره على تسليم السيارة المستولى عليها، فى وقت لاحق وعقب علم باقى الجناة بضبط الأول والثانى، قاموا بتوصيل المجنى عليه إلى أسفل كوبرى المؤسسة دائرة شبرا الخيمة أول بالقليوبية وتركه.

وبعرض المتهمين والمضبوطات عليه تعرف عليهما واتهمهما والهاربين باختطافه وإحداث إصابته وأقر بقيامهم بالاتصال به تليفونيا والاتفاق على التقابل بقصد التوسط فى إعادة السيارة وأنكر علاقته بسرقتها، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار بذل مزيد من الجهد لضبط المتهمين الهاربين والسيارة الثانية المستخدمة فى الواقعة.

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مصر 365

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