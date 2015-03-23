استئناف محاكمة المتهمين بقضية اقتحام قسم شرطة العرب

استأنفت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى، فى قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، وذلك بعد إصلاح الخلل الفنى فى مكبرات الصوت بالقاعة والقفص.

واستهل المحامى عاطف المنياوى دفاع المتهم 23 الدكتور عبد الله عفيفى أستاذ طب العيون، مرافعته بتوجيه التحية والإشادة بنزاهة وعدالة هيئة المحكمة، ثم تطرق إلى أوراق القضية قائلا "إنه عندما قرأ أوراق القضية الخاصة بموكله فقد تاه بين محضر التحريات وتحقيقات النيابة وغيرها، ولم يستطع فهم هذه الأوراق.

ويحاكم فى القضية كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.