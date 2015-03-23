القبض على متهم اشترك مع آخر فى خطف تاجر سورى بالقاهرة الجديدة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب لاشتراكه مع آخر فى خطف تاجر ملابس سورى الجنسية، وطلبا من صديقه 300 ألف جنيه، لإعادته بالقاهرة الجديدة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً من السورى الجنسية "طلال.م.ع" 33 سنة تاجر ملابس، أفاد فيه بتلقيه اتصالا هاتفيا على هاتفه المحمول من هاتف صديقه السورى الجنسية "محمد.م.ح" 35 سنة تاجر ملابس، وأخبره خلاله بتعرضه لواقعة خطف وطلب منه تجهيز مبلغ 300 ألف جنيه نظير إطلاق مختطفيه سراحه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمعرفة ضباط مباحث القسم تمت مجاراة الجناة، وأمكن ضبط أحدهم وتبين أنه يدعى "مؤمن.إ.أ" 30 سنة حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، أثناء تواجده لاستلام المبلغ المتفق عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع زوج شقيقته "أسامة.م"، وأضاف بتعرفه على المجنى عليه منذ عدة أشهر، وقام بإيهامه بامتلاكه محالا تجارية ويرغب فى استثمارها فى بيع وتجارة الملابس، وقام باستدراجه بدعوى معاينة أماكن المحلات، وأثناء استقلاله والمتهم الهارب والمجنى عليه للسيارة رقم 74850 ملاكى الشرقية مستأجرة (تم التحفظ عليها) بدائرة محافظة الشرقية، قاما بتهديده بسلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزة المتهم الهارب واقتاداه لشقة الأخير بدائرة مركز أبو كبير بالشرقية، وأوثقاه وأجبراه على الاتصال بالمبلغ وطلب المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه.

وفى وقت لاحق ولدى استشعار المتهم الهارب بضبط شريكه قام بإطلاق سراح المجنى عليه وباستدعائه اتهمه والهارب بارتكابهما الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العام التحقيق.