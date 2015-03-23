دراسة: كل ساعة نوم إضافية ترفع قوة الأداء الجنسى للسيدات 14%

دراسة جديدة نشرتها مجلة الطب الجنسى تكشف أن كل ساعة نوم إضافية تزيد احتمالات ممارسة المرأة للعلاقة الحميمية مع شريكها بنسبة 14%.

ووفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن الدراسة ليست الأولى من نوعها التى تشير إلى علاقة النوم باستمرار العلاقة الحميمية والرضا النفسى والعجز الجنسى، لكن هذه الدراسة الأولى التى تكشف أهمية النوم الليلى، فى زيادة الاستثارة الجنسية والنشاط بالنسبة للنساء الشابات.

كل ساعة إضافية من النوم تزيد الرغبة

النوم الصحى هام للحياة الجنسية

>شملت الدراسة الجديدة 171 من النساء المتزوجات، واستمرت لمدة أسبوعين كاملين، وإجراء الاستبيان عن الممارسات الحميمية التى تمت خلال الـ24 ساعة الماضية، ومقارنتها بعدد ساعات النوم التى قضتها المرأة فى خلال الليل، والوقت الذى تستغرقه كل مشاركة للاستغراق فى النوم، وكشفت الدراسة أن كل ساعة إضافية من النوم من الممكن أن تزيد من احتمالات ممارسة العلاقة الحميمية بمقدار 14%، كما أن الاستثارة الجنسية المهبلية كانت أعلى فى النساء التى تنام ساعات أطول فى المتوسط.>ويقول قادة الدراسة أن الدراسة تكشف أهمية النوم الصحى فى الأداء الجنسى بالنسبة للنساء، كما أنه أمر صحى بالنسبة للإنجاب، كما توضح الدراسة أن الاضطرابات النفسية التى تؤثر على النوم فى الغالب تؤثر على الصحة الجنسية بصورة كبيرة.

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