القبض على 4 من قيادات الإخوان بينهم 3 من مسيرة مناهضة للجيش فى البحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 4 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط عدد (4) من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بينهم "هشام محمد محمود الغريب" باحث قانونى بمديرية التربية والتعليم بدمنهور ومقيم إدفينا دائرة المركز "من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى" المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 366/2015 إدارى مركز شرطة رشيد "التحريض على التظاهر وأعمال العنف".

وفى ذات السياق تجمع اليوم العشرات "من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى" بعزبة بهنسى البستان دائرة مركز الدلنجات حاملين صور الرئيس الأسبق مرسى وعلامات رابعة.

انتقلت القوات وتم تفريقهم وضبط عدد (3) منهم وهم "حمدى عوض سليمان عوض" مدرس ومقيم قرية طيبة دائرة المركز، "إبراهيم عبد الباقى جاب الله متولى" حاصل على دبلوم صناعة ومقيم منشية فاضل دائرة المركز، "يوسف عبد الستار محمد الأنصارى" حاصل على دبلوم صناعة ومقيم زاوية حمور دائرة المركز.

وتحرر المحضر 2404/2015 إدارى المركز.