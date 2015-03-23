ضبط مدرب ألعاب إخوانى لتدريب الكوادر والتجهيز لمسيرات ضد الدولة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، فـى إطـار سياسية الوزارة الهادفة لتحقيق الاستقرار الأمنى وفـى ظل متابعة وملاحقة بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض أى محاولة لتعكير صفو الأمن العام، من الدفع بمأمورية من ضباط مباحث مركز المراغة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بسوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى.

وأسفرت المأمورية عن ضبط ضيف ياسين ضيف الله السيد 31 عاما حاصل على دبلوم تجارى ومدرب ألعاب قوى والمطلوب ضبطه وإحضاره فـى القضية رقم 369 إدارى المراغة لسنة 2015، وذلك لانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابى ومحاولة أحياء نشاطهم وتدريب الكوادر الإخوانية والإعداد إلى المسيرات الإخوانية المناهضة ضد مؤسسات الدولة فى سوهاج.