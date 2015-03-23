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مصدر بمديرية أمن قنا: مفجر قنبلة محكمة نقادة إخوانى اتهم مرتين بالتظاهر

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مصدر بمديرية أمن قنا: مفجر قنبلة محكمة نقادة إخوانى اتهم مرتين بالتظاهر مصدر بمديرية أمن قنا: مفجر قنبلة محكمة نقادة إخوانى اتهم مرتين بالتظاهر
أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن قنا، أن المتهم بمحاولة تفجير قنبلة بمحيط محكمة نقادة من العناصر الإخوانية الإرهابية وسبق اتهامه مرتين فى قضايا تظاهر وانتماء لجماعة الإخوان المحظورة.

وأضاف المصدر أن المتهم يدعى "محمد.ح.ف" 35 سنة موظف بإدارة التعاون الزراعى ومقيم بقرية البحرى قمولا بنقادة، وأفادت التحريات أن المجنى عليه عضو بجماعة الإخوان المحظورة سبق ضبطه مرتين فى قضايا سياسية وأخلى سبيله على ذمة القضايا بكفالة مالية على ذمة القضية وكان فى طريقه لعمله ويحمل بيده حقيبة جلدية وبداخلها قنبلة بدائية الصنع ومجموعة من الأوراق الخاصة فانفجرت القنبلة من داخل الشنطة مما أسفر عنه إصابته بإصابات خطيرة.

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مصر 365