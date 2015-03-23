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إصابة تلميذتين بكدمات عقب رفس حصان لهما فى سوهاج

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إصابة تلميذتين بكدمات عقب رفس حصان لهما فى سوهاج إصابة تلميذتين بكدمات عقب رفس حصان لهما فى سوهاج
استقبل مستشفى ساقلته المركزى تلميذتين بالصف الخامس الابتدائى مصابتين بكدمات متفرقة بالجسم على إثر قيام بعض الخيول برفسهما أثناء خروجهما من المدرسة لشراء سندوتشات من أحد الباعة الجائلين أمام المدرسة.

كانت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم قد تلقت بلاغا من إدارة ساقلتة التعليمة بإصابة تلميذتين بإصابات متفرقة بالجسم عبارة عن كدمات نتج عنها تجمعات دموية بسبب رفس بعض الأحصنة لهما أمام المدرسة .

وعلى الفور، تم إيفاد مأمورية من مديرية التربية والتعليم، وتبين أن التلميذتين هما هبة أ ا، ومنار ع أ ع تلميذتين بمدرسة ابتدائية، حيث أسفر التحقيق أن التمليذتين خرجتا أثناء الفسحة المدرسية من باب المدرسة لشراء سندوتشات من أحد الباعة الجائلين أمام المدرسة وتصادف مرور بعض الأحصنة فى ذلك التوقيت مما نتج عنه إصابتهما عقب رفس الأحصنة لهما.

تم تحويل إدارة المدرسة ومسئول الأمن للشئون القانونية للتحقيق بإدارة ساقلتة التعليمية.

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مصر 365