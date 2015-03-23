انتشال الجثة التاسعة فى حادث انقلاب سيارة أسرة كاملة بترعة فى سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى من انتشال الجثة التاسعة لشخص لقى مصرعه فى واقعة المحضر رقم 2076 جنح مركز شرطة طهطا والخاص بانقلاب السيارة رقم 17834 ملاكى سوهاج قيادة علاء أ ع 33 عاما أمين شرطة سرى من قوة مركز شرطة جهينة بترعة بناحية القبيصات- دائرة المركز.

ونتج عن الحادث وفاة المذكور وعدد "8" من أفراد أسرته، وأسفرت الجهود عن انتشال الجثامين عدا جثة الطفل خالد علاء أحمد عبد الغنى 4 سنوات والتى ظهرت بترعة الجرجاوية بناحية بنى حرب وتم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وبمساعدة الأهالى، وتحرر عن ذلك محضر ملحق بالمحضر الأصلى وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال، أفاد فيه بانقلاب سيارة داخل ترعة ووجود 9 متوفين ومصابة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد عزت رئيس مباحث مركز شرطة طما أنه أثناء قيادة علاء أحمد عبد الغنى 33 عاما أمين شرطة سرى من قوة مركز شرطة جهينة راحة خدمة ويقيم بناحية الوقده دائرة المركز السيارة رقم 17834 ملاكى سوهاج على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفى الأيسر، مما أدى إلى انقلابها بترعة الجرجاوية المجاورة للطريق نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وصفاء فهمى أحمد زيدان 28 عاما ربة منزل زوجة الأول، وسماح أحمد عبد الغنى 40 ربة منزل شقيقة الأول، والطفل طارق علاء أحمد عبد الغنى 7 أعوام تلميذ والطفل خالد علاء أحمد عبد الغنى 4 سنوات نجلى الأول والطفل طارق محمود عبد الحميد 6 سنوات تلميذ والطفل معتز محمود عبد الحميد 8 سنوات تلميذ، والطفلة مروة محمود عبد الحميد 4 سنوات، والطفلة منار محمود عبد الحميد البالغة من العمر ستة أشهر، أنجال الثالثة ويقيمون بذات الناح وتم إنقاذ الطفلة جنا علاء عبد الغنى البالغة من العمر ستة أشهر، وتم إيداعها بالمستشفى المركزى تحت الرعاية الطبية تمكنت قوات وحدة الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالى من انتشال جثامين المتوفين عدا الخامس تم نقل الجثامين للمستشفى المركزى وبتوقيع الكشف الطبى على الجثامين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فـى الوفاة.

بسؤال والد قائد السيارة أحمد عبد الغنى أحمد 74 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص، وأضاف أن المذكورين كانوا فـى طريقهم لزيارة كريمته المتزوجة حديثاً بمركز طما، ونفى الشبهة الجنائية. وما زالت جهود قوات وحدة الإنقاذ النهرى مستمرة لانتشال جثة الخامس وتم التحفظ على السلاح النارى عهدة أمين الشرطة المذكور، وتسليمه لمركز جهينة "جهة عمله" وتم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2076 جنح 2015.