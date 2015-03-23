تعرف على مخاطر خراج أسفل الظهر "العصعص" وعلاجه وطرق الوقاية منه

خراج العصعص

مضاعفات الإصابة بخراج أسفل الظهر العصعص

أرسل قارئ 28 عاما يسأل، عانيت منذ 3 أيام من خراج فى نهاية عظام الظهر "العصعص"، يؤلمنى بشدة، ويعيقنى عن الجلوس بدون ألم، فما هذا الخراج ولماذا يزيد الألم يوما بعد يوم، وماذا أفعل؟..>أجاب عن هذا التساؤل الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية بمستشفى أبو الريش، حيث نصح المريض على الفور بعرض حالته على مختص جراحة لفحص الخراج مبدئيا بشكل دقيق، لخطورة ظهور خراج أو حبوب أو دمامل وثآليل فى هذه المنطقة فى نهاية الظهر المعروفة بـ"العصعص".>وأوضح محمد أن الخراج أو ما يعرف بالدمامل، فى منطقة خطيرة مثل أسفل الظهر أمر فى غاية الخطورة، فقد يتحول تدريجيا إلى خراج يسبب شرخا شرجيا، وبعده يتسبب فى الإصابة بالناسور العصعصى، والذى يتسبب فى آلام مبرحة ويعالج عن طريق إجراء الجراحة.

ولذا ينصح أخصائى الرعاية، بضرورة الاهتمام بعلاج الخراج قبل أن تتفاقم حالته خاصة وأنه لا يشفى تدريجيا ويزيد ألمه يوما بعد يوم، وعلى السائل الاهتمام بنظافته الشخصية، والاستعانة بالمختص الذى فى الغالب يقرر تعاطيه مضاد حيوى قوى للتخلص من الخراج، مع إمكانية وصف مرهم موضعى حسب درجة الإصابة.

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