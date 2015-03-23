غدا.. تدشين مشروع البوابة الإلكترونية لدول التعاون الخليجى

يعقد فى الدوحة غدا الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون (الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية).

وذكر بيان للأمانة العامة للمجلس أن الوزراء سيدشنون في بداية الاجتماع مشروع البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الإنترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية، وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة.

وتتضمن البوابة في مرحلتها الأولى معلومات عن برامج الحكومات الإلكترونية في دول المجلس، وروابط مباشرة إلى الخدمات الإلكترونية التى تقدمها البوابات الإلكترونية الرسمية للدول الأعضاء مثل التعليم والصحة والعمل والسياحة وغيرها، كما تحتوى على ركنا خاصا لعرض أبرز الفعاليات والأخبار فى كل دولة والأمانة العامة.

كما سيتم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، الذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون بشبكة بيانات آمنه وذات موثوقية وأداء عاليين، بحيث يسمح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل المعلومات الجمركية، والصحية، والتعليمية، والمخالفات المرورية وغيرها من المعلومات، وذلك بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون.

وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، والجوانب المشتركة للتعاون بين الدول الأعضاء في هذا الجانب، ومن بينها البدء في تنفيذ 8 مبادرات واردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإالكترونية، واعتماد مهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات، وفريق عمل بنية المفاتيح العامة (PKI) تمهيدا لبدء اجتماعاتهما.

كما سيتم استعراض نتائج دول المجلس في مسح الأمم المتحدة لعام 2014 عن الحكومة الإلكترونية، والذي حققت فيه دول المجلس مراكز متقدمة عالميا، وتقرير عن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذى سيعقد في مملكة البحرين.

كما سينظر الوزراء في توصيات اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في اجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر، والتي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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